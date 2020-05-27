Миннеаполис, США, , 16:55 — REGNUM Участники акции протеста в городе Миннеаполис (штата Миннесота, США) были разогнаны слезоточивым газом, передаёт 27 мая CNN.

Как пояснил Джон Элдер, официальный представитель полиции Миннеаполиса, на такие меры пришлось пойти из-за агрессивного поведения участников протеста.

Кроме слезоточивого газа применялась краска, чтобы на расстоянии пометить тех, кто плохо себя вёл, отметил чиновник.

Уточняется, что к городскому полицейскому участку в Миннеаполисе пришли несколько сот жителей города в ночь на 27 мая. Люди выразили недовольство гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, задержанного полицией.

Они прикатили телегу с камнями. Кидали ли камни участники беспорядков, не ясно. Телеканал указывает, что нашлись провокаторы, которые, действительно, применили это оружие, разбив стёкла у патрульного автомобиля.

Напомним, 25 мая в интернет было выложено видео задержания афроамериканца Флойда в День поминовения. На него надели наручники, а затем повалили на землю. Флойда придавили к асфальту, а он с криками протестовал, что задыхается.

Чернокожего арестовали, а в тюрьме он умер. Он был задержан как подозреваемый в нарушении правопорядка.