Можга, Удмуртия, , 16:04 — REGNUM Заведующая кладбищем в Можге признана виновной по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»), ч. 2 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в значительном размере»), 2 эпизодов ч. 1 ст. 291.2 УК РФ («Мелкое взяточничество»). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что заведующая кладбищем вынуждала обращаться в конкретную ритуальную организацию для изготовления и монтажа оградок. Организация за это передала обвиняемой 81 тыс. рублей.

Весной текущего года она за 15 тыс. рублей предоставила места на кладбище двум гражданам вблизи места захоронения близкого лица.

Судом заведующей назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных предприятиях на два года.

Как сообщало ИА REGNUM, заведующая можгинским кладбищем была задержана в марте 2020 года. Изначально уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 285, п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки в крупном размере»).

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