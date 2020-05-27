Сосновый Бор, Ленинградская область, , 16:07 — REGNUM В Сосновом Бору стая собак напала на 12-летнюю девочку, которая гуляла со своей собакой у дома. Об этом 27 мая сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Ленинградской области.

Нападение стаи диких животных произошло 25 мая 2020 года, когда 12-летняя девочка под присмотром матери вышла во двор многоквартирного дома, расположенного по улице Копорская в городе Сосновый Бор, погулять с собакой. В это время к девочке подбежала стая бродячих собак и покусала за ноги.

«Это уже не первый случай, информация о бродячих собаках на улицах Соснового Бора вызывает бурное обсуждение среди горожан. Граждане сообщают, что инциденты, связанные с нападениями или попытками нападения собак на прохожих, случаются каждые несколько месяцев», — отметили в ведомстве.

Читайте также: В Ленобласти собака напала на маленькую девочку

После проведения следственным органом всех необходимых доследственных мероприятий и установления всех обстоятельств произошедшего, этому случаю будет дана правовая оценка. Кроме того, будет дана оценка деятельности соответствующих органов при осуществление деятельности по обращению с животными, защиты прав несовершеннолетних.

Читайте также: В Ленобласти на чиновников возбудили дело из-за нападения собаки на ребенка