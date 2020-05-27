Москва, , 15:43 — REGNUM В целом ряде регионов России пресечена деятельность подпольных изготовителей оружия. По данным Центра общественных связей Федеральной службы безопасности, 13 незаконных оружейных мастерских были выявлены на территории Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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Также восстановлением боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлением боеприпасов занимались жители Крыма, Удмуртии, Хабаровского края, Ивановской, Новосибирской и Рязанской областей.

«Из незаконного оборота изъято 188 единиц огнестрельного оружия: десять пулемётов, 27 автоматов, 14 пистолетов-пулемётов, 55 винтовок и карабинов, 82 пистолета и револьвера», — добавили в центре общественных связей.

В числе изъятых пистолетов, помимо отечественных моделей, были найдены Colt, Mauser, Parabellum, Browning, Walther, Beretta. Кроме того, среди изъятого — гранаты, взрывчатка, патроны, глушители и комплектующие к оружию.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая в Новороссийске сотрудниками транспортной полиции совместно с УФСБ России по Краснодарскому краю был обнаружен склад с оружием и боеприпасами. У предполагаемых преступников было изъято более 1,5 тыс. патронов различного калибра, гранаты с запалами, автомат Калашникова с тремя магазинами, пистолет «Браунинг», револьвер, пистолет со спецприспособлением для бесшумной стрельбы.