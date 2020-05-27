Кабул, , 15:33 — REGNUM Трое детей стали жертвами взрыва бомбы, которая была заложена членами радикального исламского движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возле дороги в северо-западной афганской провинции Бадгис. Об этом 27 мая сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на местную полицию.

Как рассказал начальник службы безопасности полиции региона Шер Ака Алокозай, взрыв прогремел возле полицейского участка, расположенном на территории населенного пункта Чашма-Дуздак в уезде Мукор.

Также он отметил, что данное взрывное устройство «было заложено талибами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Отметим, ранее движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявило о прекращении огня на территории Афганистана сроком на три дня в связи с мусульманским праздником разговения Ид аль-Фитр (Ураза-байрам), а 24 мая в афганских СМИ появилась информация, что режим прекращения огня, объявленный ранее «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), будет продлен еще на семь дней.