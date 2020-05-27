Уфа, , 15:24 — REGNUM В Башкирии порывы сильного ветра повредили крышу больницы. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

По сообщению пресс-службы ведомства, сообщение о повреждении кровли в больнице с. Киргиз-Мияки поступило на пульт спасателям днем 27 мая.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что ветром повреждена крыша хирургического отделения Миякинской центральной районной больницы.

Сообщается, что никто не пострадал и не погиб. Эвакуация пациентов и персонала была не нужна. Сейчас это медицинское учреждение работает в нормальном режиме. Уже запланирован ремонт кровли.

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