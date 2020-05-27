Красноярск, , 15:22 — REGNUM В тяжёлый транспортный самолёт Ан 124−100 «Руслан» российской компании «Волга-Днепр», при заходе на посадку в международном аэропорту Красноярска ударила молния. Об этом 27 мая сообщает региональный портал NGS24.ru.

Удар молнии не нанёс ощутимого вреда самолёту, он благополучно совершил посадку. На опубликованных местными СМИ фотографиях отчётливо видно повреждение — вмятину в носовой части фюзеляжа. В настоящее время сотрудники авиаперевозчика решают вопрос о техническом обслуживании самолёта.

Отметим, что конструкция современных самолётов обеспечивает защиту людей на его борту, оборудования и электроники от ударов молнией.

Происшествие с молнией произошло вечером 26 мая, во время грозы и ливневого дождя, доставившего жителям Красноярска много неприятностей.

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