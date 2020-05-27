Багдад, , 15:05 — REGNUM ВВС Турции нанесли удары по позициям Рабочей партии Курдистана (РПК) в Ираке, в результате чего были убиты 10 повстанцев. Об этом 27 мая сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, удары были нанесены по укрытиям повстанцев в регионах Хафтанин и Хакурк. В министерстве обороны страны подчеркнули, что боевые действия против РПК будут продолжены.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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