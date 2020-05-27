Белорецк, Башкирия, , 15:07 — REGNUM Давку из-за распродажи кастрюль устроили жители в одном из городов Башкирии. Об этом 27 мая сообщает ИА «Башинформ».

По информации журналистов, кастрюли распродавали по цене 99 рублей в одном из магазинов Белорецка. Еще перед открытием у входа магазина собрались несколько десятков местных жителей, которые «штурмом» брали торговую точку.

По словам пользователей социальных сетей, вирусы приходят и уходят, а кастрюли по акции могут послужить и правнукам.

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