Ижевск, , 14:38 — REGNUM Прокуратура Первомайского района Ижевска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении специалиста ПАО «Ижнефтемаш» по ч.5 ст.204 УК РФ («Коммерческий подкуп»). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что обвиняемая способствовала оплате поставщикам материально-технических ресурсов и получила за это 20 тыс. рублей.

Она полностью признала свою вину, раскаялась. В ее отношении суд счел возможным применить меру уголовно-правового характера в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области начальник отдела обеспечения материальными ресурсами фирмы обвиняется в крупном коммерческом подкупе. По версии следствия, в 2015—2019 годах мужчина, занимая пост начальника отдела фирмы в Орске, неоднократно получал от директоров и представителей коммерческих организаций денежные средства в качестве коммерческого подкупа. Общая сумма таких вознаграждений составила около 14 млн рублей.

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