Магас, , 13:51 — REGNUM В Ингушетии проверяются обстоятельства смерти несовершеннолетнего ребенка, произошедшей 26 мая. Трехлетняя девочка утонула в водосточной яме, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Из подробностей трагедии известно, что тело ребенка с признаками утопления было обнаружено во дворе домовладения по улице Сунженской в селе Троицкое накануне вечером. Ребенок упал в водосточную яму в огороде и, не сумев самостоятельно выбраться из нее, захлебнулся.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». По результатам его расследования будет дана оценка действиям взрослых, допустивших трагедию.

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