Переславль-Залесский, Ярославская область, , 13:43 — REGNUM Депутат Ярославской областной думы Сергей Хабибулин опубликовал свидетельство о смерти сотрудницы Переславской центральной районной больницы, сообщив, что смерть от COVID-19, в официальную статистику не попала. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Администратор-регистратор женской консультации Переславской ЦРБ умерла 21 мая после двух недель болезни. Депутат приводит слова дочери погибшей о том, как проходила болезнь.

Коронавирус

«В начале мая она должна была выйти на очередную смену, но почувствовав себя плохо вызвала врача, сначала как обычно поставили ОРВИ, а потом со слов её дочери началась битва за жизнь: «Она умерла, после того как ее с 70/ повреждением легких отправили в Ярославль, а здесь неделю ставили диагноз ОРВИ, пока со скандалом не потребовали направление на рентген, а ведь она со скандалом она поступила в Переславское ЦРБ на лечение, в кавычках. Ей там подорвали все здоровье и отправили в тяжелейшем состоянии в Ярославль», — рассказал депутат Ярославской областной думы Сергей Хабибулин.

Дочь сотрудницы ЦРБ переживает, что не сможет получить компенсационные выплаты от государства.

«Теперь, после похорон и диагноза Ковид-19, дочь не знает, будет ли мама, медицинский работник включена в список медработников умерших на работе и будут ли посмертно выплачены все полагающиеся при этом компенсации. Ведь она работала на таком месте, где через неё все шли как через ворота, она выдавала и брала карты пациентов, задавая и отвечая на их вопросы. На сегодняшний день, хоть в справке о смерти и указано что она умерла от ковида-19, в списках умерших от коронавируса в нашей области её нет, из-за этого у родственников и опасения что в целях экономии маму могут не включить в список медработников умерших в борьбе с пандемией коронавируса и заразившихся на рабочем месте», — отмечает Сергей Хабибулин.

Скан справки о смерти Сергей Хабибулин

Депутат взял указанную ситуацию под личный контроль. Как ранее сообщало ИА REGNUM, за время пандемии в ярославских больницах, работающих с короновирусными больными, умерло 109 человек. По официальным данным регионального оперштаба в Ярославской области 13 летальных случаев гибели пациентов с COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: Ярославские власти назвали число умерших в коронавирусных больницах