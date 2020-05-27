Магас, , 13:34 — REGNUM Мэр города Магаса — столицы Ингушетии, в самом деле попал в ДТП, но при этом не пострадал. Информация о травмах является недостоверной, сообщили в администрации города.

По данным пресс-службы, опубликованным на странице администрации в Instagram, вчера, 26 мая, глава города Магас «Руслан Арсамаков вместе с водителем попали в дорожно-транспортное происшествие из-за отказа тормозной системы у служебного автомобиля». Пострадавших при этом нет, отмечено в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее местные СМИ опубликовали информацию о том, что попал в аварию мэр столицы Ингушетии Руслан Арсамаков. В результате ДТП он якобы получил различные травмы.

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