Никополь, Украина, 27 мая 2020, 13:22 — REGNUM Возле моста, который рухнул во время пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского, навели понтонную переправу, заявил глава Днепропетровской областной администрации Александр Бондаренко на своей странице в социальной сети Facebook.
В скором времени строители уложат асфальт на съезде к переправе, а саму переправу оборудуют освещением и перилами.
О ремонте стационарного моста чиновник не сообщил.
Как сообщало ИА REGNUM, мост рухнул под фурой во время пресс-конференции Зеленского, на которой он рассказал о планах по ремонту всех мостов Украины. В компании «Укравтодор» рассказали, что мост относился к категории «ограниченно работоспособных» и мог рухнуть из-за того, что грузовик оказался слишком тяжёлым.
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