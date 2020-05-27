Никополь, Украина, , 13:22 — REGNUM Возле моста, который рухнул во время пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского, навели понтонную переправу, заявил глава Днепропетровской областной администрации Александр Бондаренко на своей странице в социальной сети Facebook.

«Понтонный мост в селе Алексеевка полностью готов. Вчера вечером специалисты завершили монтаж 21 понтонного звена, после чего переправу закрепили и выровняли», — написал он.

В скором времени строители уложат асфальт на съезде к переправе, а саму переправу оборудуют освещением и перилами.

О ремонте стационарного моста чиновник не сообщил.

Как сообщало ИА REGNUM, мост рухнул под фурой во время пресс-конференции Зеленского, на которой он рассказал о планах по ремонту всех мостов Украины. В компании «Укравтодор» рассказали, что мост относился к категории «ограниченно работоспособных» и мог рухнуть из-за того, что грузовик оказался слишком тяжёлым.

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