Барнаул, , 13:04 — REGNUM СУ СК РФ по Алтайскому краю сообщило некоторые подробности трагедии с электромонтёром, произошедшей накануне вечером, 26 мая, в одном из сел Первомайского района. По данным следствия, во время проведения осмотра линии электропередач между выполнявшим свои должностные обязанности мужчиной и местным жителем возник конфликт по незначительному поводу.

В результате агрессивный местный житель нанёс рабочему множественные удары кулаками по голове, от которых энергетик скончался на месте происшествия. Предварительная причина смерти мужчины — закрытая черепно-мозговая травма.

Уголовное дело возбуждено в отношении 23-летнего жителя Первомайского района, он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).