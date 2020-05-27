Уфа, , 13:04 — REGNUM Сотрудники Росгвардии помогли мужчине, у которого случился приступ эпилепсии в Уфе. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба Росгвардии по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, инцидент произошел вечером 26 мая на улице Набережная. Росгвардейцы патрулировали улицы в этом районе. В это время горожане им сообщали, что на улице лежит мужчина и бьется в конвульсиях: мужчина ехал на велосипеде и упал.

Сотрудники Росгвардии срочно вызвали скорую помощь и оказали помощь 40-летнему мужчине. Они его положили на бок и разжали челюсть, освободив дыхательные пути. Так они дождались прибытия медицинских работников, которые поблагодарили стражей порядка за вовремя оказанную помощь.

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