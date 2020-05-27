Красногорск, , 12:56 — REGNUM В Московской области поезд успел остановиться перед девушкой, лежавшей на рельсах. Об этом 27 мая сообщает издание Baza.

Судя по кадрам видеозаписи, сделанной из кабины локомотива, девушка не хотела вставать и после остановки поезда. К ней вышел один из машинистов, убедил подняться и отойти в сторону.

«Предотвращение наезда на девушку лет 25. Положила голову на колею рельсов. Предотвратили наезд», — сигнализировал за кадром голос другого члена локомотивной бригады. Он попросил прислать к месту происшествия наряд полиции.