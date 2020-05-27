Салават, Башкирия, , 12:30 — REGNUM Пожилые мужчина и женщина получили травмы во время автомобильной аварии в Башкирии. Об этом 27 мая сообщил главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, ДТП произошло в Салавате. Автомобиль ВАЗ-2106, под управлением 83-летнего мужчины, съехал в кювет и врезался в железобетонный забор.

В этой аварии пострадали как водитель автотранспортного средства, так и 79-летняя женщина, которая ехала в салоне этого автомобиля.

Сейчас специалисты устанавливают причины данной аварии.

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