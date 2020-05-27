Екатеринбург, , 12:27 — REGNUM В Екатеринбурге завершились поиски 12-летней школьницы, которая пропала 26 мая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

Ребёнка нашли волонтёры поисковых отрядов. Около 13:00 по местному времени девочку обнаружили катающейся на велосипеде в районе Дома Кино. Поисковики немедленно сообщили об этом в правоохранительные органы.

На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, девочка ушла из дома на прогулку утром 26 мая. В обед она не вернулась домой и её мать заявила о пропаже ребёнка в полицию. После этого немедленно был начат поиск пропавшей, в котором помимо сотрудников правоохранительных органов участвовали волонтёры поисковых отрядов.

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