Ярославль, , 13:09 — REGNUM В отношении жителей Ярославской области за несоблюдение масочного режима составлено 98 протоколов об административных правонарушениях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. Больше всего протоколов выписано в Ярославле и Рыбинске. Все документы и материалы проверок по указанным протоколом отправлены в районные суды. Ярославцев могут либо оштрафовать за отсутствие маски в общественном месте, либо вынести предупреждение.

Рейд полиции УМВД по Ярославской области

Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в Ярославском областном суде, на данный момент ни одного протокола в судебном процессе не рассматривалось. Ближайшее рассмотрение состоится 29 мая в Кировском районном суде. В одном случае на жителя Ярославля протоколы составлялись два дня подряд. В объяснении он указал, что «маска его унижает как верующего человека и что от болезни его защищает Бог».

Читайте ранее в этом сюжете: Ярославский депздрав: в Мышкине развернут койки для пациентов с SARS-CoV-2