Благовещенск, , 12:00 — REGNUM В селе Иннокентьевка Архаринского района Амурской области выявлен очаг африканской чумы свиней.

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Как сообщило ИА Амур. Инфо, ДНК вируса выделено из биоматериала павших домашних животных, которые содержались в частном хозяйстве.

На территории очага будет введен карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Приамурье было выявлено 50 очагов АЧС. Было ликвидировано 16 тыс. голов свиней, а ущерб составил более 180 млн рублей.