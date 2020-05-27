Омск, , 11:53 — REGNUM В Омске по факту обнаружения в реке Омь тела младенца возбуждено уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 мая в следственном управлении СКР по Омской области.

Уточняется, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»).

Рыбаки днём 26 мая выловили в Оми в районе улицы 1-й Восточной в Омске тело недоношенного младенца возрастом около шести месяцев. Судмедэксперт не обнаружил на теле телесных повреждений. Предположительно, девочка была мертворожденной. Будут проведены гистологические исследования.

Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Челябинской области осуждён за покушение на убийство месячного сына своей сожительницы.

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