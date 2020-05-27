Порт-Вила, , 11:50 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано сейсмологами возле побережья Вануату. Об этом 27 мая сообщает Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр подземных толчков был расположен на расстоянии 80 км в северо-западном направлении от столицы Вануату — города Порт-Вила, в котором проживают примерно 36 тысяч человек. Очаг землетрясения находился на глубине в 10 км.

Также известно, что данных об угрозе возникновения цунами из-за подземных толчков не поступало.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0 на территории Греции.