Ярославль, 27 мая 2020, 11:42 — REGNUM В Ярославле за сутки коронавирусная инфекция выявлена еще у 45 жителей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети ярославского губернатора. Второй день подряд нет новых больных в Рыбинске, при этом второй по величине город региона продолжает оставаться на второй строчке по общему числу выявленных случаев после Ярославля.
За минувшие 24 часа зафиксировано 15 новых случаев коронавируса в Ростовском муниципальном районе, на 13 человек выросло число заболевших в Гаврилов-Ямском районе, 6 человек с коронавирусной инфекции выявили в Переславском городском округе. Еще по одному случаю вируса добавилось в Ярославском и Угличском муниципальных районах.
Согласно официальной статистике, в лечебных учреждениях Ярославской области находятся 285 пациентов c пoдтверждённoй ĸоронавирусной инфекцией и 415 — с типичнoй клиникой COVID-19, но без официального диагноза. Состояние 24 больных с коронавирусной инфекцией врачи определяют как тяжелое, еще одного — как крайне тяжелое.