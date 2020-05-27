Ярославль, , 11:42 — REGNUM В Ярославле за сутки коронавирусная инфекция выявлена еще у 45 жителей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети ярославского губернатора. Второй день подряд нет новых больных в Рыбинске, при этом второй по величине город региона продолжает оставаться на второй строчке по общему числу выявленных случаев после Ярославля.

Врач «Скорой помощи» Yarregion.ru

За минувшие 24 часа зафиксировано 15 новых случаев коронавируса в Ростовском муниципальном районе, на 13 человек выросло число заболевших в Гаврилов-Ямском районе, 6 человек с коронавирусной инфекции выявили в Переславском городском округе. Еще по одному случаю вируса добавилось в Ярославском и Угличском муниципальных районах.

Согласно официальной статистике, в лечебных учреждениях Ярославской области находятся 285 пациентов c пoдтверждённoй ĸоронавирусной инфекцией и 415 — с типичнoй клиникой COVID-19, но без официального диагноза. Состояние 24 больных с коронавирусной инфекцией врачи определяют как тяжелое, еще одного — как крайне тяжелое.