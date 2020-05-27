Каховка, , 11:33 — REGNUM В городе Каховка Херсонской области неизвестные подожгли здание прокуратуры, сообщила 27 мая пресс-служба Национальной полиции области.

«При осмотре места происшествия следственно-оперативная группа Каховского отдела полиции обнаружила, что на первом этаже здания разбито стекло. У окна находилась стеклянная бутылка с частицами легковоспламеняющейся вещества», — сказано в сообщении.

Улики были изъяты и направлены на экспертизу. Следствие считает, что инцидент может быть связан с профессиональной деятельностью прокуроров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Херсоне были задержаны неонацисты, подозреваемые в поджоге здания еврейской общины.

Читайте также: В Херсоне задержаны подозреваемые в поджоге здания еврейской общины