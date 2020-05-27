Каховка, 27 мая 2020, 11:33 — REGNUM В городе Каховка Херсонской области неизвестные подожгли здание прокуратуры, сообщила 27 мая пресс-служба Национальной полиции области.
Улики были изъяты и направлены на экспертизу. Следствие считает, что инцидент может быть связан с профессиональной деятельностью прокуроров.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Херсоне были задержаны неонацисты, подозреваемые в поджоге здания еврейской общины.
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