Новосибирск, , 11:27 — REGNUM Новосибирские следователи выясняют обстоятельства травмирования ребёнка и гибели мужчины во время ураганного ветра, обрушившегося на регион накануне, 26 мая. Назначена доследственная проверка, сообщили в следственном управлении СКР по Новосибирской области.

Напомним, ураганный ветер привёл к 89 происшествиям в Новосибирске. Пострадали четыре человека.

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В ведомстве уточнили, что на 11-летнего мальчика упали ветки тополя. С травмами и ушибами он был доставлен в больницу. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. Ветка тополя рухнула и на мужчину. От полученных травм он скончался.