Дакка, , 11:31 — REGNUM Как минимум четыре человека утонули и ещё 15 в настоящее время считаются пропавшими без вести из-за крушения лодки в Бангладеш на реке Джамуна. Об этом 27 мая сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на местную полицию.

По данным правоохранителей, происшествие случилось днем 26 мая на территории округа Сираджгандж, когда лодка, на которой находилось примерно 70 человек, в результате плохой погоды перевернулась.

При этом как минимум 50 пассажирам удалось спастись с нее самостоятельным образом, в настоящее время население совместно со специальными службами продолжают вести поиски пропавших.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 26 мая стало известно, что береговая охрана Турции спасла 72 мигрантов, терпящих бедствие в Эгейском море.