Одесса, Украина, 27 мая 2020, 11:14 — REGNUM В Одессе сотрудники полиции задержали четырёх человек, подозреваемых в покушении на убийство гражданина Черногории в Киеве, сообщила 27 мая пресс-служба Национальной полиции Украины
Мужчин задержал спецназ на въезде в Одессу, они сопротивлялись и пытались бежать. В Одессу подозреваемые приехали, намереваясь пересечь границу Украины и Молдавии.
Напомним, вечером 26 мая на Печерске в Киеве неизвестные ранили 37-летнего мужчину. По данным полиции, потерпевший оказался гражданином Черногории, находящимся в международном розыске. Его подозревают в организации наркокартеля.
Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко предположил, что на пострадавшего покушались из-за его возможной незаконной деятельности с целью перераспределить сферы влияния внутри преступного сообщества.
На опубликованных кадрах поджога машины видно, что подозреваемые сделали это неумело и сами получили ожоги.
Как сообщало ИА REGNUM, в деле о массовом убийстве «ветеранов АТО» в Житомирской области назначили около 200 экспертиз. Обвиняемый утверждает, что боевики напали на него первые и ранили в руку.
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