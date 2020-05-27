Одесса, Украина, , 11:14 — REGNUM В Одессе сотрудники полиции задержали четырёх человек, подозреваемых в покушении на убийство гражданина Черногории в Киеве, сообщила 27 мая пресс-служба Национальной полиции Украины

Мужчин задержал спецназ на въезде в Одессу, они сопротивлялись и пытались бежать. В Одессу подозреваемые приехали, намереваясь пересечь границу Украины и Молдавии.

Напомним, вечером 26 мая на Печерске в Киеве неизвестные ранили 37-летнего мужчину. По данным полиции, потерпевший оказался гражданином Черногории, находящимся в международном розыске. Его подозревают в организации наркокартеля.

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко предположил, что на пострадавшего покушались из-за его возможной незаконной деятельности с целью перераспределить сферы влияния внутри преступного сообщества.

«Фигуранты ждали потерпевшего возле его дома. Совершив пять выстрелов в жертву, двое злоумышленников сели в авто и покинули место преступления. Через несколько сотен метров они бросили и подожгли машину, чтобы уничтожить доказательства», — добавил он.

На опубликованных кадрах поджога машины видно, что подозреваемые сделали это неумело и сами получили ожоги.

Как сообщало ИА REGNUM, в деле о массовом убийстве «ветеранов АТО» в Житомирской области назначили около 200 экспертиз. Обвиняемый утверждает, что боевики напали на него первые и ранили в руку.

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