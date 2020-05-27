Барнаул, , 10:49 — REGNUM В Алтайском крае продолжают ежедневно выявлять десятки новых носителей коронавируса. Причём в большинстве случаев речь идёт о вспышках SARS-CoV-2, допущенных в медицинских и социальных учреждениях региона. По данным из открытых разрозненных источников, только в Барнауле закрыты на карантин или переведены в разряд ковидных госпиталей: роддом №1, краевая больница скорой помощи, два корпуса Алтайского краевого онкологического диспансера, больница РЖД и общежитие студентов Алтайского медицинского института.

Канал «Неляпунов» написал открытое обращение региональному министру здравоохранения Дмитрию Попову, в котором, в частности, спрашивает чиновника: «Не много ли больниц закрыто на карантин в подведомственном вам регионе?»:

»Про больницу железнодорожников и общежитие студентов-медиков вы, конечно, скажете, что это не ваша зона ответственности. Тогда по большому, по «гамбургскому счету», где она, ваша зона ответственности? Чем вы занимаетесь? Ведь у вас закрыты большинство поликлиник края, приостановлены операции, официально не работают частные клиники, стоматологии и рентген-кабинеты и так далее.

Казалось бы, всё очевидно, сосредоточитесь на борьбе с короновирусом, как это делают ваши коллеги. Но всё, что происходит у нас в крае и в Барнауле в частности, говорит о другом. Мы не про маски и одноразовые костюмы, мы про тесты, которые вы порекомендовали делать всем поступающим больным после вспышки с заражением вирусом пациентов и врачей в больнице скорой помощи Барнаула. Озвучим вопрос, который горит и висит в воздухе — а раньше было нельзя это сделать?

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На вчерашний день из 666 заразившихся в Барнауле, 111 — это больница скорой помощи, из них кстати 38 медиков, шесть пациентов онкодиспансера, плюс 40 студентов-медиков, часть из которых работали в больницах города. Господин министр, вы нам всю статистику рушите. С такими цифрами мы еще долго будем сидеть по квартирам и домам!».

Как уже сообщало ИА REGNUM, впервые коронавирус был выявлен у жительницы Барнаула, которая прилетела из Доминиканской Республики с пересадкой в Москве. Несмотря на симптомы ОРВИ, ей не сделали тест, не поставили на учёт как прибывшую из-за рубежа. Муж женщины больше недели ходил на работу, считая себя здоровым. Впоследствии в регионе произошло ещё несколько вспышек коронавируса.

В регионе действуют масочный режим, однако сами чиновники до последнего времени его игнорировали. На утро 27 мая в Алтайском крае умерли 18 человек с SARS-CoV-2, у девяти из них диагноз подтверждён официально.

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