Нефтекамск, Башкирия, , 10:44 — REGNUM Два человека погибли во время пожаров в двух садовых домиках в Башкирии. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, первый пожар произошел ночью 26 мая в садовом доме 3×4 метра в СНТ Мичуринский г. Нефтекамска. Во время его тушения спасатели обнаружили тело женщины.

Второй пожар произошел ночью 27 мая в садовом доме 4×4 метра СНТ «Берёзка» с. Николо-Березовка Краснокамского района. Во время тушения этого пожара огнеборцы обнаружили тело мужчины.

В настоящее время причины возгорания в этих домах устанавливают специалисты.

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