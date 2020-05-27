Ижевск, , 10:31 — REGNUM С начала 2020 года в правоохранительные органы Удмуртии поступило 136 тыс. сообщений граждан. Ежедневно только в Ижевске в полицию поступает около 500 обращений, сообщает региональное управление МВД.

В течение всего 2019 года за помощью к полицейским обратились 400 тыс. раз.

В управлении напомнили, что решение по заявлению граждан о преступлении должно быть принято в течение трех дней, в отдельных случаях срок продляется до 30 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии за январь-март текущего года зафиксировано 580 сообщений граждан о мошенничествах и 686 сообщений о кражах, совершенных посредством сети интернет. Это на 68% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Основными способами краж и мошенничества остаются получения различными путями данным банковских карт потерпевших, также часто происходят мошенничества при покупке и продаже в интернете, также деньги пропадают при попытке получить компенсацию за ранее приобретенные товары или услуги.

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