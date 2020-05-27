Уфа, , 10:30 — REGNUM 118 человек эвакуировали из общежития из-за угрозы пожара в Уфе. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба МЧС РФ по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, спасатели были подняты по тревоге из-за срабатывания пожарной сигнализации в общежитии на улице Космонавтов.

Прибыв на место происшествия они установили, что в его коридоре на третьем этаже оплавился плафон освещения. При этом администрация уже успела эвакуировать 118 человек.

Сообщается, что никто не пострадал. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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