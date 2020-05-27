Барнаул, , 10:25 — REGNUM В Алтайском крае эпидемиологическая ситуация по распространению коронавируса продолжает оставаться очень сложной. Только за последние сутки выявили 69 новых новых носителей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным оперативного штаба на утро 27 мая, умерли 18 человек с SARS-CoV-2, у девяти из них диагноз подтверждён официально. В шести случаях причиной смерти стали иные обстоятельства, а ещё три случая находятся на экспертизе.

Общее число выявленных положительных тестов в регионе составляет уже 1554. Причём, только в 114 случаях речь идёт о завозной инфекции, 1114 случаев выявлены по контакту с заболевшими. Из общего числа выявленных носителей 209 больны внебольничной пневмонией, 315 — ОРВИ, в 1030 случаях никаких симптомов заболевания не наблюдается.

«Тяжелобольных — 32, из них подключены к аппаратам ИВЛ — девять пациентов. Выздоровело — 693 человека», — сказано в официальном сообщении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае произошло уже несколько вспышек коронавируса в медицинских и социальных учреждениях. Накануне, 26 мая, сообщалось что носители SARS-CoV-2 выявлены в в Рубцовском специальном доме-интернате для престарелых и инвалидов.

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