Белгород, , 10:20 — REGNUM В результате проведения работ по замене газового оборудования загорелся жилой дом в Белгороде. Хозяин и работники газовой службы получили термические ожоги, а пожар уничтожил все надворные постройки, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

По предварительным данным, днём 25 мая в доме по 2-му Новостроевскому переулку сотрудники газовой службы во внерабочее время проводили работы по замене газового оборудования. Правила производства работ и техники безопасности были грубо нарушены, так, не была отключена подача газа. В результате этого произошёл хлопок. Огнём полностью уничтожен дом, надворная постройка и автомобиль. Домовладелец и работники газовой службы получили термические ожоги, их госпитализировали.

По факту возгорания жилого дома и получения телесных повреждений организована доследственная проверка. По её результатам будет принято процессуальное решение.