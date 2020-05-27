Самара, , 10:18 — REGNUM Частный дом загорелся после удара в него молнии в Самарской области. Об этом 27 мая сообщает 63.RU со ссылкой очевидцев произошедшего.

По информации журналистов, пожар в двухэтажном жилом бревенчатом доме в поселке Самарский начался вечером 26 мая. По словам очевидцев, в дом попала молния и он загорелся.

По словам спасателей, площадь пожара составила 150 кв. метров. По тревоге были подняты 19 огнеборцев на шести единицах техники.

Пострадавших и погибших нет.

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