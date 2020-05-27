Багдад, , 10:13 — REGNUM ВВС Турции «нейтрализовали» по меньшей мере пять членов Рабочей партии Курдистана (РПК) на территории Ирака. Об этом 27 мая сообщается в заявлении министерства обороны страны на странице в Twitter.

По данным военного ведомства, удары были нанесены по укрытиям курдских повстанцев в районах Хафтанин и Хакурк. Спецоперация была осуществлена на основании данных, полученных разведывательными службами.

Термин «нейтрализован» часто используется турецкими военными в качестве эвфемизма, за которым скрывается физическое уничтожение противника.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом.

На протяжении более 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.

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