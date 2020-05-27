Чита, , 10:06 — REGNUM В связи со взрывным кратным ростом числа выявленных носителей коронавируса и умерших с диагнозом COVID-19 в Забайкальской край прибыла кандидат медицинских наук, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова. Как сообщает сегодня, 27 мая, официальный сайт региона, по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко эксперт проведёт анализ текущей ситуации.

«Неблагоприятная ситуация наблюдается в медучреждениях. Одна из главных проблем — в онкологическом диспансере, так как пациенты находятся в группе риска. Будем выявлять причины распространения инфекции, рассматривать дополнительные меры защиты для социальных учреждений, чтобы не случилось вспышек на этих местах. Если не работает режим самоизоляции, то будем рассматривать возможность ужесточать его доступными мерами», — пояснила главный инфекционист России Елена Малинникова.

Глава региона Александр Осипов отметил, что в Забайкалье уже ужесточены меры контроля за соблюдением регламента безопасной деятельности торговыми организациями и сферы услуг: «Рост за последнее время очень серьезный. В самом начале распространения инфекции в стране были приняты масштабные меры. Поэтому первое время у нас было немного заболевших. Рассчитываю, что вместе нам удастся снизить темп заражения инфекцией».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье действуют два крупных очага SARS-CoV-2. Это краевой онкодиспансер (117 зарегистрированных случаев) и краевая клиническая больница (27 зарегистрированных случаев). На 27 мая в регионе выявили более 900 носителей коронавируса, действует обязательный масочный режим.

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