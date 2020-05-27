Майминский район, Алтай, , 10:04 — REGNUM В Республике Алтай зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом беременной женщины. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, она была в числе четырёх заражённых за последние сутки.

Согласно заранее утверждённой схеме, беременные проходят лечение в моногоспитале на базе Майминской районной больницы.

«Моногоспиталь в селе Майма готов к приему пациентов. Сюда доставят жительницу города с подтверждённым коронавирусом, она находится на третьем триместре беременности», — отметили в оперштабе.

Как сообщало ИА REGNUM, по ситуации на 25 мая в России у 2561 беременной женщины выявлен коронавирус. Треть всех случаев выявлены в Москве. При этом смертность среди них минимальная.

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