Майминский район, Алтай, 27 мая 2020, 10:04 — REGNUM В Республике Алтай зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом беременной женщины. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, она была в числе четырёх заражённых за последние сутки.
Согласно заранее утверждённой схеме, беременные проходят лечение в моногоспитале на базе Майминской районной больницы.
«Моногоспиталь в селе Майма готов к приему пациентов. Сюда доставят жительницу города с подтверждённым коронавирусом, она находится на третьем триместре беременности», — отметили в оперштабе.
Как сообщало ИА REGNUM, по ситуации на 25 мая в России у 2561 беременной женщины выявлен коронавирус. Треть всех случаев выявлены в Москве. При этом смертность среди них минимальная.
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