Москва, , 09:57 — REGNUM В московскую больницу госпитализировали шестилетнего мальчика, сообщает 27 мая Telegram-канал Mash.

По данным источника, ребёнку оказывают помощь в реанимации детской больницы имени Сперанского. Его тело покрыто синяками и ссадинами. Пострадавший рассказал, что на него напала кошка.

Как сообщало ИА REGNUM, немецкая овчарка напала на трёхлетнего ребёнка на одной из улиц частного сектора в городе Старый Оскол Белгородской области.

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