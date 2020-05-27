Соледар, ДНР, 27 мая 2020, 09:56 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики дважды обстреляли территорию ДНР, выпустив 32 единицы боеприпасов, сообщили 27 мая в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
ВСУ обстреляли из вооружения БМП, гранатомётов РПГ и СПГ населённый пункт Старомихайловка.
Как сообщало ИА REGNUM, с момента прошлой встречи Контактной группы в Минске, украинские формирования 130 раз обстреляли территорию ДНР.
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