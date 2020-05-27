Соледар, ДНР, 27 мая 2020, 09:56 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики дважды обстреляли территорию ДНР, выпустив 32 единицы боеприпасов, сообщили 27 мая в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

ВСУ обстреляли из вооружения БМП, гранатомётов РПГ и СПГ населённый пункт Старомихайловка.

«Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры за отчетный период не зафиксировано», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента прошлой встречи Контактной группы в Минске, украинские формирования 130 раз обстреляли территорию ДНР.

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