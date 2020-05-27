Абакан, , 09:51 — REGNUM С начала 2020 года в Хакасии потушено 1490 пожаров. Как сообщили ИА REGNUM 27 мая в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, погибли 19 человек, травмированы — 15, спасены — 122.

В целом власти Хакасии оценивают обстановку с пожарами в регионе как «достаточно напряжённую». Чаще всего огнеборцам приходится тушить палы травы, степные пожары, мусор, жильё, надворные постройки.

С начала года потушено 255 палов растительности, 220 степных пожаров, 44 лесных пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии до 31 мая 2020 года действует особый противопожарный режим.

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