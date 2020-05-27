Сана, , 09:46 — REGNUM В результате взрыва бомбы в йеменской провинции Хадрамут, расположенной на востоке страны, погибли пятеро военных. Об этом 27 мая сообщают местные СМИ.

Среди убитых был полковник вооруженных сил страны Салех Али Джабер. Транспортное средство, на котором передвигался офицер, было подорвано на фугасе. Данный факт подтвердил заместитель министра информации Йемена Мухаммед Гезан.

Ни одна группировка не взяла ответственность за совершенное преступление.

Напомним, внутренний конфликт в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.