Чита, , 09:41 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация с распространением коронавируса в Забайкальском крае значительно ухудшилась. По данным оперативного штаба региона, на утро 27 мая зарегистрирован 991 носитель SARS-CoV-2.

Также известно, что за минувшие сутки скончалась женщина 72 лет с подтверждённым диагнозом COVID-19 и тяжелыми сопутствующими патологиями. Кроме того, получено положительное патологоанатомическое заключение о коронавирусной инфекции на двух пациентов, ранее скончавшихся в моногоспиталях.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 18 мая в Забайкалье непрерывно растет коэффициент заражения SARS-CoV-2, ещё два пациента с COVID-19 умерли накануне, 26 мая.

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