Магас, , 09:34 — REGNUM В Ингушетии попал в аварию мэр города Магаса Руслан Арсамаков. В результате ДТП он получил различные травмы, пишет интернет-газета «Ингушетия».

По данным издания, авария произошла в ночное время суток, машина мэра якобы врезалась в «сооружение моста» на въезде в Магас. Был ли в машине, кроме градоначальника, еще кто-то, пока неизвестно. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Между тем официальных комментариев по поводу инцидента на сайте МВД нет, как нет их и на сайте администрации города.

Напомним, Руслан Арсамаков работает в должности мэра города Магаса с ноября 2019 года. Ему 58 лет.

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