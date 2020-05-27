Красноярск, , 09:23 — REGNUM В Красноярском крае на утро 27 мая проводятся работы по тушению восьми лесных пожаров на площади 5,6 тыс. га. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства.

Очаги возгораний действуют в Богучанском, Ермаковском, Кежемском и Эвенкийском районах. Один пожар на площади 240 га локализован. Населённым пунктам огонь не угрожает, заверили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 26 мая в Красноярском крае было зарегистрировано 12 лесных пожаров на площади 4,7 тыс. га.

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