Новосибирск, , 09:20 — REGNUM Шквалистый ветер в Новосибирске стал причиной падения нескольких десятков деревьев и обрыва нескольких линий электроснабжения. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба новосибирской мэрии.

«Сообщается о 52 упавших деревьях и ветках», — указывается в сообщении пресс-службы мэрии.

Кроме этого, в нем уточняется, что также упало четыре столба электропередачи и один светофор, и было оборвано 24 линии электроснабжения.

Помимо этого, сообщается, что ветром снесло три павильона остановок общественного транспорта, сорвало три листа кровельного покрытия и повредило фасад здания и одну металлическую конструкцию.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ураганный ветер, разыгравшийся в Кузбассе накануне, 26 мая, повредил кровли 147 домов и объектов социальной сферы, включая 16 многоквартирных домов и 11 соцобъектов.