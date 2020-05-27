Якутск, , 09:10 — REGNUM Паводок в России не достиг чрезвычайных параметров и скоро завершится, заявил глава МЧС РоссииЕвгений Зиничев 26 мая на совещании по весенним паводкам и пожароопасной ситуации с президентом Владимиром Путиным, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Министр отметил в первую очередь паводковую ситуация в Якутии, сказав, что ледоход проходит сложно, но сверхкритические отметки не достигнет.

«Традиционно у нас сложно проходили ледоход и паводковые события в Якутии, но уже можно сейчас говорить о том, что на сверхкритические параметры они не вышли. Ледоход в Якутии и во всей России, мы надеемся, завершится в конце этой недели», — пояснил Евгений Зиничев.

Исходя из его доклада президенту, за всё время прохождения паводка в Якутии было подтоплено в двух населённых пунктах 73 приусадебных участка. Из объектов экономики пострадала взлётно-посадочная полоса аэродрома Зырянка — её подтопило. На данный момент вода ушла, полоса просушивается, и транспортные коридоры организованы.

Всего был подготовлен 231 пункт временного размещения, но реально задействовали один для размещения шести человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая Владимир Путин выслушал доклады руководителей ведомств и министерств, губернаторов о ситуации с паводком и лесными пожарами в стране.

Президент сказал, что кроме проблемы коронавируса есть и другие, очень важные.

После слов «естественное дело, когда человек лишается своего жилища или его жизнь находится в опасности», Путин бросил ручку на стол и сказал:

«Давайте начнём работать!».