Заиграевский район, Бурятия, , 08:57 — REGNUM Жительница Заиграевского района Бурятии стала жертвой мошенника, пытаясь выйти замуж за американского солдата. Как сообщает районная газета «Вперёд», женщина познакомилась с ним на сайте знакомств в сентябре 2019 года. Мужчина представился солдатом из США, проходящим службу в Сирии.

«На фото был изображен статный парень в отличной спортивной форме. Томас Фергюсон, как он представился, недавно справил 38-летие и делал карьеру на военном поприще», — сообщают журналисты.

За три месяца общения в мессенджере «американец» убедил сельчанку, что они поженятся и уедут в США, как только будет окончен срок его службы. Сначала ему нужно было отправить посылку в Москву с деньгами, но отправка будет стоить 270 тыс. рублей. Женщину не насторожило то, что общались они только по аудиосвязи «по соображениям безопасности».

Жительница Бурятии взяла кредит в 300 тыс. рублей и перевела их на карту некоей женщины, которая тоже якобы служит в Сирии. Но дальше выяснилось, что стоимость перевода выросла до 1 млн рублей. Мужчина вновь уговорил «невесту» взять кредит, но ей удалось получить лишь 500 тыс., которые она вновь отправила аферисту.

Перед новым годом «солдат» сообщил, что прилетает в Москву. Однако в российской столице пропал на сутки, после чего вновь появился на связи, но уже стал раздражительным и неразговорчивым. Он сообщил, что компания-перевозчик отказывается выдать ему бандероль с деньгами, требуя налог в 550 тыс. рублей.

Лишь после этого женщина начала проверять своего друга, и нашла его сразу на нескольких подобных ресурсах. Выяснилось также, что номер мессенджера был зарегистрирован на неизвестного африканца.

«Осознав, что стала жертвой мошенника, Наталья обратилась в правоохранительные органы. В общей сумме Наталья потеряла 770 тысяч рублей», — заключает газета.

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