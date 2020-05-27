Екатеринбург, , 08:56 — REGNUM Чкаловский районный суд Екатеринбурга рассмотрит 2 июня материалы административного производства, возбуждённого после проверки сети магазинов «Красное и Белое». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Протокол составлен в отношении юридического лица по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Напомним, что материалы были составлены сотрудниками регионального управления Роспотребнадзора по итогам надзорных мероприятий, которые были проведены в семи магазинах «Красное и Белое» (в Екатеринбурге, Полевском и Сысертском районе Свердловской области) с 19 по 21 мая.

В ходе проверок были выявлены такие нарушения как отсутствие бактерицидных облучателей воздуха и антисептика для посетителей. Также отмечено, что в ряде магазинов уборка помещений «производится формально», а журнал санитарной обработки заполнен «на несколько часов вперёд».