Железногорск-Илимский, , 08:41 — REGNUM В Железногорске-Илимском Иркутской области пресечён канал поставки синтетических наркотических средств из Новосибирска. Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте, речь идёт о подготовленных для продажи «закладках» весом около полукилограмма, что составляет около 1000 разовых доз.

В ходе разбирательства выяснилось, что запрещенные вещества железнодорожным транспортом из Новосибирска в Иркутск отправляла женщина, которая ранее проживала в столице Приангарья. Другие участницы организованной преступной группы, находясь на территории Иркутской области, бесконтактным способом, путём закладок, через телефонные мессенджеры распространяли данные наркотические средства».

«Закладки «предприимчивые» дамы оставляли на детских площадках, возле школ и в лесу. В результате обыска сотрудники линейного управления изъяли около тысячи доз синтетических наркотиков, в числе которых амфетамин и метилэфедрон», — отмечает bst.bratsk.ru.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в особо крупном размере», санкция которой предусматривает пожизненное лишение свободы.